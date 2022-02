Venemaa majandus kasvas 2021. aastal kiireimas tempos alates 2008. aastast

Venemaa sisemajanduse koguprodukt kasvas eelmisel aastal 4,7 protsenti, mis on föderaalse statistikaameti andmetel kiireim kasv alates 2008. aastast. Valitsuse stiimulid, aga ka maailmamajanduse elavnemine ja naftahindade tõus aitasid eelmisel aastal majanduskasvu kiirendada. 2020. aastal oli majandus kahanenud 2,7 protsenti keset Covid-19 piiranguid.

Eelmisel nädalal hoiatas Venemaa keskpanga president Elvira Nabiullina, et pandeemiajärgne taastumise periood on lõppenud ja majandus on nüüd ülekuumenemas. Inflatsioon ületab keskpanga eesmärki rohkem kui kaks korda, hoolimata 525 baaspunkti suurusest intressitõusust viimase aasta jooksul.