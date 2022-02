SEB: süvenev tööjõupuudus pole majandusele tingimata halb

Töötajate hankimine nende üle ostmise teel kipub tema sõnul olema kallis lõbu – paariprotsendise palgatõusu nimel vahetavad paati vähesed. Seetõttu jääb see pigem vahendiks ettevõttele hädavajalike spetsialistide leidmisel, mitte laiade masside värbamisel. «Kui ikkagi vajad 100 müüjat, siis neile turuhinnast 20 protsenti kõrgemat palka makstes äriplaan ilmselt paraku lihtsalt enam ei tööta,» nentis analüütik.

Mis puudutab võõrtööjõu värbamist, siis seni on see olnud vähemalt kolmandatest riikidest pärit inimeste puhul komplitseeritud. «Takistuseks siis nii iga-aastane sisserände piirarv, kõrge palganõue ja lõpuks lühike periood, mille vältel ajutistel töötajatel on võimalik Eestis viibida. Et kitsaid piiranguid on nüüd hakatud üle vaatama on asjade loomulik käik ja rikka riigi tunnus. Peaasi, et selle arvelt ühel päeval jätkusuutmatuid ärimudeleid ei hakata doteerima,» toonitas ta.

Alternatiivina võiks investeerida tootlikusse

Eri variantide kõrval, kuidas tööjõudu juurde hankida on veel üks võimalus – piirduda olemasolevaga. Ja ilmselt saab see analüütiku prognoosil olema tegelik stsenaarium paljude ettevõtte jaoks. Seejuures on see tema sõnul parim lahendus ka majanduse kui terviku jaoks.

«Kiire majanduskasvu tulemusena on töötaja kohta teenitav tulu tõusnud, kuid mitte kõikjal. Eriti silmatorkav on madal tootlikkus töötlevas tööstuses, kus efektiivsete tootmisettevõtete kõrval on hulk neid, kelle toodang on odav ja tootmine liialt tööjõumahukas. Väljapääs on investeerida rohkem tehnoloogiasse ja tootmist rohkem automatiseerida,» selgitas ta.