Putin käskis ehitada Leningradi oblastisse Valgevene kaubaterminali

«Arutasime konkreetselt mõnd teemat, eriti olulist. Näiteks mainisite kaaliväetisi. Olen tänulik Vladimir Vladimirovitšile, et ta andis vahetult korralduse, sest palusin: meil on vaja sadamat (...) President andis käsu, mina palusin talt, et venelased meid aitaksid, ei olnud venitamist, bürokraatiat - asi ei ole rahas, selle jaoks on raha -, et saaksime Peterburi lähedale oma sadama ehitada ja seal miljoneid tonne veoseid ümber laadida,» ütles Lukašenko.