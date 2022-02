Kodulaenu võtjad ei saa end intressitõusu eest kaitsta

«Kui seda küsitakse ja nõudlust tekitatakse, küll siis tuleb ka pakkumine järele,» ütles Raudsaar. «Samas kui inimene arvab, et ta suudab turu tipud ka ära maksta ja see suurt eelarveauku tema perele ei löö, siis võib olla ujuva intressiga laen.»

Fikseeritud intress on kliendipõhine

Kui euribor tõuseb niipalju, et lepingus toodud lõpptähtaeg on saabunud, siis tõuseb laenu kuumakse. Kui euribor langeb, muutub vastavalt ka laenu lõpptähtaeg.

Fikseeritud annuiteetgraafikus on kokku lepitud kuumakse ning kui euribor tõuseb, pikeneb laenuperiood vastavalt, et kuumakse jääb samaks. «Kui euribor tõuseb niipalju, et lepingus toodud lõpptähtaeg on saabunud, siis tõuseb laenu kuumakse,» ütles Pärgma. «Kui euribor langeb, muutub vastavalt ka laenu lõpptähtaeg.»