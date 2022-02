Rahvas on liiga vaene riigi pakutava kalli interneti ostmiseks

Mitmeid tehnoloogiaid arvestav mudel tagaks parima kuluefektiivsuse, sest ei ole majanduslikult reaalne jõuda iga metsataluni kaabliga. Oliver Gailan

Põhjuseks see, et nn valge ala määramise reeglid kogu Euroopas on seni tuginenud ainult kaabelvõrkudele ja ei ole arvestanud mobiililevi, kuna see ei pruugi alati tagada samaväärset kvaliteeti, selgitas TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan.

Kas aga kallile valguskaablile oleks taskukohasemaid alternatiive? Ilingu sõnul võib interneti püsiühendust, mis tagab lõppkasutajale stabiilse interneti kiiruse, luua nii kaablivõrkude kui raadiovõrkude kaudu. Raadiovõrgu puhul vajaks see aga täiendavate mastide paigaldamist ning täiendavate võrgukonfiguratsioonide kasutamist. Kokkuvõttes ei pruugi see tema sõnul olla odavam.

«Tulevikus ei saa välistada satelliitside muutumist taskukohasemaks ning kiiremaks, kuid täna ei ole see Eestis veel piisav alternatiiv,» märkis Iling.

Mobiilside levi on Eestis küllaltki heal tasemel, aga igale lõppkasutajale stabiilse kiiruse tagamine igal ajahetkel ei ole mobiilivõrgu kaudu võimalik, sest mobiilside levi ja kiirust mõjutavad maastik, ilmastik ning kasutajate arv piirkonnas.

TTJA hinnangul tasuks tulevikus riigi toega kiire interneti arendamisel kasutada ühtemoodi nii raadioühendusel (sh mobiilside) kui ka kaablil põhinevaid tehnoloogiaid. Väga kiirelt areneb ka satelliitside kaudu pakutav internetiühendus, mis katab väga suuri maa-alasid.

«Mitmeid tehnoloogiaid arvestav mudel tagaks parima kuluefektiivsuse, sest ei ole majanduslikult reaalne jõuda iga metsataluni kaabliga,» rääkis Gailan. «Iga tehnoloogia on väga erinev oma algse investeerimiskulu ja edasise kuutasu ning ka kvaliteedinäitajate poolest. Arutelud käivad selle üle, mis oleks edaspidi erinevates olukordades meile kõige optimaalsem.»

Peaminister on frustreeritud

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäevases riigikogu infotunnis, et temas tekitab väga palju frustratsiooni, et lairiba ühendused ei saa välja ehitatud. Järgnevaks perioodiks on ELi taastefondist selleks eraldatud 70 miljonit eurot.

«Me teeme suuri pingutusi, aga me ei saa aastaga teha seda, mida vahepeal pole tehtud,» rääkis Kallas. «Koroona on toonud kaasa distantstöö, inimesed ei pea tulema kokku, vaid saavad teha tööd sealt, kus nad on. Selleks on vaja elektrit ja internetti, neid tuleb arendada.»

Peaminister tõi näite Soomest, kus internetivõrgu väljaarendamine magusates piirkondades on seotud kohustusega ehitada võrku ka kaugemates piirkondades, ja märkis, et see tundub talle õige.

«Ootan Sutilt (ettevõtlus- ja IT minister Andres Sutt – toim) väga selget vedamist, olen küsinud korduvalt plaani, kuidas seda raha jooksvalt kasutada,» rääkis Kallas. «Võrk tuleb välja ehitada, kes seal peal hakkab teenust osutama, on teine asi.»

Riigikogu liige Peeter Ernits meenutas, et kui kiire interneti ehitust alustati, siis polnud tehtud mingeid mõjuanalüüse, ning uuris, kes vastutab üle läinud tähtaegade eest. Kallase sõnul kuulub see küsimus IT ministri portfelli ja ka tema ootab vastuseid.