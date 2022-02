Euroopa katsetab neljapäevast töönädalat, eestlased rügavad kümme päeva nädalas

«See leping on innovaatilisema, jätkusuutlikuma ja digitaalsema majanduse teejuht, mille eesmärk on muuta inimesed ja ettevõtted tugevamaks,» ütles Belgia peaminister Alexander de Croo.

Belgia süsteemi kohaselt saaksid töötajad praeguse viiepäevase nädala nelja päeva peale tihendada. Praktikas tähendab see 38-tunnise töönädala säilitamist koos täiendava puhkepäevaga, mis kompenseerib pikema tööpäeva. Kuue kuu pikkune periood valiti selleks, et töötaja vale valiku korral liiga kauaks toppama ei jääks. Reformide seadusesse viimine võib aga võtta kuid, kuna seaduseelnõu peavad enne vastuvõtmist läbima parlamendis mitu lugemist.

Tegemist ei ole uue algatusega, aastatel 2015-2019 katsetas neljapäevast töönädalat edukalt Island, kus enamikes töökohtades jäi töötajate efektiivsus kas samale tasemele või isegi tõusis. Nüüd on 86% Islandi töötajate tööaeg sama töötasu juures kas juba vähenenud või on neil õigus lühemale tööajale.

Ka Hispaania katsetab neljapäevast töönädalat, seda nii pandeemiast tingitud raskuste kui ka töö automatiseerimise tõttu. Erinevad ettevõtted eri riikides on samuti pakkunud oma töötajatele võimalust neljapäevaseks töönädalaks ning Rootsi on katsetanud kuuetunniseid tööpäevi. Eesti jaoks on aga mõlemad veel väga kauged ja kättesaamatud.

Eestlased rügavad mitmel kohal topeltkoormusega

Sellisteks inimesteks on Petersoni sõnul tüüpiliselt päästja, kes töötab esmalt kiirabis, siis teeb oma vahetused päästeametis ja pärast seda sõidab veel ka Bolti. Enne lühendatud töönädala arutamist peaks need inimesed saama leevendust oma töökoormusele.

«Kindlasti elab meil Kalamajas selliseid inimesi, kes saavad ka täna endale neljapäevast töönädalat võimaldada, küsimus on aga selles, kuidas kõik ülejäänud sellest osa saaksid,» ütles Peterson. «Praegu oleme teinud tervist kahjustavatel töödel töötajate tööandjatele ettepaneku kaaluda, kuidas inimesed saaks vähem töötada, esialgu paar tundi, siis pool päeva ja lõpuks terve päeva, et viibida vähem selles tervist kahjustavas keskkonnas.»

«Meil on palju teenuseid, mis on iga päev kättesaadavad nagu meditsiin, klienditeenindus, transport. Kas me suudame neljapäevase töönädala korral kõike seda tagada?» tõi Kiik välja ühe probleemi. «Teine küsimus on, kas neljapäevane töönädal saab olema neli korda kaheksa või kümme tundi ehk kas töötundide arv ka väheneb või tehakse sama arv töötunde ära nelja päevaga.»