Jaeketti Rimi esindav Katrin Bats tõdes, et haigestumus poetöötajate seas on kasvanud: "Aga praegu suudame siiski kõik poed lahti hoida," sõnas ta.

Batsi sõnul on üksikuid juhtumeid, kus tuleb ajutiselt tööaega lühendada, kuid need on pigem erandid: "Oleme oma prioriteedid üle vaadanud ja kauplustes, kus meeskonda on vähendatud, oleme keskendunud kõige olulisemale. Näiteks riiulite kaubaga täitmine ja klienditeenindus on esmatähtis ning kui pole kedagi, kes leivad ahju saadaks, tehakse seda veidi hiljem.»