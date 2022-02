Lennufirma Nyxair alustas Pärnu–Helsingi liini piletimüüki

Nyxairi 50-kohaline Saab 2000 hakkab Pärnu ning Helsingi Vantaa lennuvälja vahel lendama neljapäeviti ja pühapäeviti. Tegu on hooajalise lennuliiniga, mis on esialgu käigus 28. augustini. Lennud saavad toimuma Pärnu ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja Nyxairi koostöös, teatas lennufirma.

«Peale kaasajastamist on Pärnu lennujaam varasemast atraktiivsem ning Eesti lennufirmana on Nyxair kindlasti valmis igati panustama, et Pärnust toimuks tihedam lennuliiklus,» ütles Nyxairi juhataja Jaanus Ojamets pressiteates.