Tänu tööandjatele on 30 700 töötajal täiendav ravikindlustus

Tema hinnangul on tööandja ravikindlustuse kiire kasv toonud kaasa positiivse mõju elanikkonna tervisele. «Näiteks aktiivselt kasutatava hambaravi tulemuseks on tervem elanikkond, sest katkised hambad võivad kaasa tuua ka muid tervisemuresid. Samuti on tööandja ravikindlustus elavdanud terviseuuringute läbiviimist, millest on rahvatervisele suur kasu,» märkis Piirsalu.

Seesam kindlustuse tervisekindlustuse tootejuhi Marit Raagi sõnul on vaimne tervis muutumas üha olulisemaks tervisekindlustuse pakettides. «Möödunud aastal läbiviidud uuringust selgus, et viimase aasta jooksul on koguni 64 protsenti Eesti inimestest kogenud tööstressi ja üle poole inimestest on mures suure töökoormuse pärast. Kolmandikule ei paku töö enam rahuldust, samuti on vaimse tervise hädasid,» ütles Raag. «Kuna need probleemid väljendavad end pideva väsimustunde, negatiivse meeleseisundi ja keskendumisraskustena, siis rõhutame vaimse tervise tähtsust kindlustuskaitsete valimisel. Täna ei sõlmita enam ühtegi paketti, milles ei sisalduks psühholoogiteenuseid,» ütles Raag.