Suur Eesti elektrisõda: Siim Kallas ei usalda Eesti Energiat

«Eesti Energia võttis kirja tagasi Euroopa Komisjonist. Haruldane olukord, loobus oma päringutest. Miks ta seda tegi? Sellepärast, et üldkoosolek rahandusministri näol ütles talle: võta kiri tagasi, me ei soovi valitsuse poolt, et see kiri oleks Euroopa Komisjonile saadetud,» rääkis riigikogu liige Sven Sester (Isamaa) parlamendi kõnetoolist.