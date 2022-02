Kreml: loodame Nord Stream 2 karmi poliitilise surve eest kaitsta

«Nii Vene kui ka Saksa pool usub, et tegemist on rahvusvahelise projektiga, mis võib ja peab etendama väga olulist rolli Euroopa energiaturu stabiilseks muutmises ja mängib kindlasti tulevikus olulist osa Euroopa energiajulgeoleku tagamisel ning alandab Euroopa tarbijatele gaasi hinda,» ütles Peskov vastuseks Interfaxi küsimusele, kas Nord Stream 2 käivitamise väljavaated said pärast Vene presidendi Vladimir Putini ja Saksa liidukantsleri Olaf Scholzi kohtumist selgemaks.

«Lähtume sellest, et suudame seda puhtmajanduslikku rahvusvahelist projekti kaitsta väljastpoolt tuleva jõulise poliitilise surve eest. (....) Euroopa regulaatoril on nüüd teatud nõuded, ja operaatorettevõte täidab neid. Loodame, et kõik need nõuded täidetakse A-st kuni Z-ni täpselt ning ajal, mil nad seda õigeks peavad, võetakse see projekt kasutusele,» ütles Peskov.