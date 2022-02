Kaubanduskoda: vilepuhujate kaitse seaduse eelnõu on ülereguleerimine

Riigikogu õiguskomisjonile saadetud arvamuses leidis koda, et on küsitav, kui suurt täiendavat kaitset pakub eelnõu rikkumisest teavitajatele. Praktiline vajadus uue seaduse järele koja hinnangul puudub ning sellega saavutatav ei kaalu üles ettevõtjatele ning riigile tekkivat halduskoormust.

Koda põhjendas, et juba täna on Eesti õiguses olemas piisavad kaitsemeetmed. Näiteks töölepingu seaduse kohaselt peab tööandja tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest ja järgima võrdse kohtlemise põhimõtet. Töölepingu seadus ei luba tööandjal lõpetada töötajaga töölepingut põhjusel, et töötaja on teavitanud avalikkust või pädevat asutust töökohal toimuvast seaduserikkumisest.