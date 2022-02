Omavalitsuste esindajad tahavad viia tuulepargid kaldast 15 kilomeetri kaugusele

«Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et lähima võimaliku tuuliku kauguseks Saaremaa läänerannikust on 11,1 kilomeetrit ning Liivi lahes avaldavad tuulikud enim visuaalset mõju Ruhnu saarele, samas on märgitud, et meretuuleparkide nähtavuskaugus selge ilmaga on umbes 50 kilomeetrit rannikust,» kirjutas ELVL-i tegevdirektor Veikko Luhalaid rahandusministeeriumile saadetud kirjas.