Leedu keskpank määras LHV-le rikkumise tõttu 200 000-eurose trahvi

Süüdistus puudub siseteabe kasutamist

Siseteabeks peab Leedu keskpank seejuures ABB-protsessi käigus LHV maakleritele teatavaks saanud CETO poolset indikatiivset müügihinda, mis hiljem kujunes ka ABB lõpphinnaks. Süüdistuse sisuks on, et ABB raames siseinfot teades vahendas LHV maaklerettevõttena kliendi aktsiate müügi tehinguid.

LHV esitatud seisukohaga ei nõustu ning on oma eriarvamust keskpangale korduvalt väljendanud. LHV on seisukohal, et ei ole regulatsioone rikkunud, kuna ABB protsessi ajal ei ole kauplemiskeeldu ja investorid võivad aktsiatega jooksvalt kaubelda ning ABB algatamisest teavitati kõiki investoreid börsiteate kaudu ja seega said investorid börsil kaubeldes arvestada tõsiasjaga, et suuraktsionär oli ABB kaudu aktsiaid müümas.