Lisaks energiale on viimase aastaga maruliselt tõusnud ka tööstuses kasutatavate metallide hind. Kallimaks on läinud ka näiteks vask­traat. FOTO: Dmitry Feoktistov/Scanpix

Paljude toorainete hinnad on viimastel kuudel pööraselt tõusnud ja vähe sellest, mitme puhul on hirm, et neid vajalikul määral ei jätkugi. Osalt selgitatakse hinnatõusu koroonaikkest pääseva maailma näljaga, osalt geopoliitiliste pingetega, aga osalt on selle taga ka riikide soov rohepööre kiiresti ellu viia.