Ministeerium ei toeta füüsilise isiku maksuvaba tulu suurendamist

Eelnõu on algatanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja riigikogu liige Raimond Kaljulaid eesmärgiga suurendada füüsilise isiku maksuvaba tulu. Eelnõu kohaselt soovitakse alates 2022. aasta 1. juulist suurendada residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu määra kehtivalt 500 eurolt kuu kohta 654 euroni kuu kohta ehk 2022. aastal kehtiva kuupalga alammäärani.

Lisaks märgib ministeerium, et alates 2023. aastast vabastatakse vanaduspensioniikka jõudnud inimeste tulu püsivalt tulumaksust keskmise vanaduspensioni ulatuses. Oluline oli selle muudatuse juures just põhimõte, et maksuvaba tulu ei kahaneks sissetuleku kasvades. Tegu oli esimese etapiga tulumaksusüsteemi korrastamisel.