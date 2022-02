Sanktsioonidega silmitsi seisev Vladimir Putin on usinalt raha kogunud

Pärast Krimmi annekteerimisele järgnenud sanktsioonide alla langemist on Venemaa püüdnud oma majandust välismõjutuste eest järjest rohkem kaitsta, kogudes selleks usinalt valuutat. Viimaste aastate jooksul on Venemaa ka oma majandust põhjalikult ümber korraldanud, et seista vastu lääne finantssurvele. Lisaks valuutapuhvritele ja eelarvekärbetele on ümber orienteeritud ka kaubandust, et asendada kaupade ja teenuste sissevedu läänest.