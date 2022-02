Euroopa Parlament nõuab mänguasjade ohutuseks rangemaid eeskirju

Kuigi 2009. aastal vastu võetud mänguasjade ohutuse direktiiv on tunduvalt parandanud laste kaitset, ei järgi mitmed kolmandate riikide tootjad ELi õigusakte. Seetõttu on paljud ELis müüdavad mänguasjad, eriti e-poodidest ostetud lelud, lastele endiselt ohtlikud.

Raportis, mis kiideti heaks 688 poolthäälega, vastu oli 6 ja erapooletuks jäi 1 saadik, nõuab parlament, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et kõik ELi turul müüdavad mänguasjad, olenemata sellest, kus nad valmistatud on, vastaksid mänguasjade direktiivile.