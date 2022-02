Venemaa rahandusminister: Vene reservid on kaitsekilbiks sanktsioonide vastu

Venemaa rahandusminister Anton Siluanov ütles, et sanktsioonid Venemaa pankade vastu oleksid ebameeldivad, kuid riik tagab, et kõik hoiused pankades ning kõik tehingud, sealhulgas välisvaluutas, on tagatud, vahendab Reuters.

«Jumal tänatud, meil on piisavalt välisvaluuta likviidsust ja piisavalt välisvaluutareserve,» ütles Siluanov kolmapäeval ajakirjanikele. «Meil on finantskilp kulla ja valuutareservide, eelarve ülejäägi ja režiimi ning madala võlakoormuse näol.»

USA ja Euroopa ametnikud viimistlevad ulatuslikku sanktsioonide paketti, kui Venemaa peaks Ukrainasse tungima. Moskva on korduvalt eitanud, et neil on selline plaan. USA ja Euroopa ametnike sõnul võivad sellised sanktsioonid olla suunatud Venemaa suurpankade ja energiasektori vastu, kuid ei hõlma Venemaa keelustamist SWIFT finantssüsteemist.