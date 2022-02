Õliühing: kerge kütteõli täiendav soodustamine pole vajalik

«See annaks vastupidise sõnumi riigi varasematele poliitilistele otsustele, millega on vähendatud erimärgistatud vedelkütuse lubatud kasutusala ja seonduvalt on märkimisväärselt vähenenud maksukulu,» leiab ühing.

Mullu sügisel pikendas valitsus ajutiselt langetatud kütuseaktsiisi määrade kehtivust aasta võrra nii, et langetatud aktsiisimäärad kehtivad 30. aprillini 2023. Lisaks kehtestati alates 2023. aasta 1. maist nelja-aastane kütuse- ja elektriaktsiiside lauge taastamine kriisieelsele tasemele.

Meede vähendab inflatsioonisurvet ja annab nii erasektorile kui tarbijale aega hinnatõusuga aegsasti kohaneda. Seega on riik õliühingu meelest juba diislikütuse ja kerge kütteõli kasutamist toetanud.

Kergel kütteõlil töötavate küttesüsteemide väljavahetamiseks oli toona võimalik saada ka toetust. «Erimärgistatud vedelkütuse lubatud kasutusala laiendamine on riigile nii maksukulu kui administratiivne kulu, sest tegemist on riigiabiga.»

Eriotstarbelise diislikütuse kasutusala laiendamisel oleks riskid ühingu meelest veelgi suuremad, sest tegemist on kütusega, mis on mootorikütuse kvaliteediga.

Eesti Õliühing ei nõustu ministeeriumi hinnanguga, et meede võiks positiivselt mõjutada aktsiisilaekumist.

«Kasutades statistikaameti andmeid ning viimati teadaolevat kütmiseks deklareeritud kogust, eeldame, et kütmiseks kasutatava diislikütuse aastane tarbimine on umbes 17 miljonit liitrit, millest 9 miljonit liitrit tarbitakse talveperioodil. Euroopa Komisjoni kogutava hinnainfo järgi maksis detsembrikuus diislikütuse liiter keskmiselt 1,34 eurot.»

«Sellele lisanduks nende äri- ja kodutarbijate täiendav tarbimine, kellel on veel säilinud kerge kütteõli katlad või on investeering kerge kütteõli uuesti kasutuselevõtmiseks piisavalt väike. Selliste isikute arv ja nende poolt eeldatavalt lisanduv kogus ei ole usaldusväärselt teada.»

«Prognoosida sellist lisanduvat tarbimist on keeruline, sest kerge kütteõli kasutamise tasuvus on igal üksikjuhtumil erinev, sõltudes väga paljudest teguritest. Samavõrd keeruline on usaldusväärsete andmete puudumisel hinnata meetme mõju riigieelarve laekumisele,» leiab õliühing.