Tööandjad valisid uue volikogu, esinaisena jätkab Realo

Üldkoosolek valis tööandjate liikmete poolt ja nende esindajate hulgast 30-liikmelise volikogu tähtajaga kolmeks aastaks. Uus volikogu valis volikogu esinaisena jätkama Kai Realo, kes oli selles rollis ka eelnevad kolm aastat.

Kai Realo on aastatepikkuse juhikogemusega erinevatest müügiorganisatsioonidest ning 2018. aastal omistati talle Aasta juhi tiitel. Kai Realo on ringmajanduse ettevõtte Ragn-Sells Eesti juht. Varem juhtis ta ligi kümme aastat Circle K Eestit ning oli enne seda samas organisatsioonis Statoili kontseptsioonijuht. Kai Realo varasemate töökohtade hulka kuuluvad IBM, Elisa Eesti ja mobiiltelefonide jaemüügikett Mäkitorppa.

«Olen tänulik eestseisusele ja volikogule usalduse eest. Senised kolm aastat volikogu esinaisena on olnud sündmusterohked ning kantud paljuski koroonakriisi mõjudest. Samas on keeruline aeg näidanud, kuivõrd kiired kohanejad on olnud Eesti ettevõtjad ning milline jõud on meie ühisel tegutsemisel,» ütles Kai Realo.

«Kui hiilgavatel majandusedu aastatel, mil nii äris kui poliitikas sai nautida stabiilset rahulolu, puudus otsene vajadus ettevõtjatel oma seisukohtade kaitseks või keeruliste olukordade ületamiseks õlgu kokku panna, siis viimased aastad on selleks andnud ohtralt põhjuseid,» lisas Realo toonitades ka tööandjate keskliidu mõju.

«Samas on tööandjatel ees hulk väljakutseid, millega meil tuleb silmitsi seista ja lahendusi otsida. Näiteks tööjõupuudus ja haridusega seotud teemad, mis on omavahel tihedalt seotud. Samuti rohepööre, mille elluviimine nõuab muutusi meie kõigi mõtteviisis. Nende teemadega puutun ma kokku juhina iga päev ja need on kindlasti asjad, millele otsin lahendusi ka tööandjate volikogu juhina,» ütles valimise järel volikogu esinaine Realo.