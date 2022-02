LHV: 6-protsendi ligidane töötuse määr on Eestis optimaalne

Analüütiku sõnul on töötaja positsioon tänasel tööturul muutunud väga tugevaks, sest nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järgi on kõikides sektorites suur. «Nii ehitus-, kaubandus- kui tööstusettevõtjad on märkinud, et just töötajate puudus on üheks peamiseks arengut pidurdavaks teguriks. Aasta alguses ootavad paljusid ettevõtjaid ees ilmselt väga pingelised palgaläbirääkimised oma töötajatega, sest kiirenenud inflatsiooni taustal ei soovi inimesed oma ostujõus järele anda,» prognoosis Aab.