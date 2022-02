Euroopa riigid vabanevad järjest koroonapiirangutest

Koroonapiirangute leevendamine on eelduseks suvise turmismihooaja õnnestumisel. FOTO: BORIS ROESSLER

Euroopa riigid on järjest tühistamas koroonapiiranguid ja kui nendega liitub Euroopa suurim majandus Saksamaa, võib öelda, et Euroopa on jätnud koroona pandeemia seljataha.