Valgevene hakkab väetist välja vedama Venemaa kaudu

«Sõlmisime (Venemaaga – IF) juba mitu lepingut kaupade, mitte ainult kaaliumväetiste, ümberlaadimise kohta Venemaa sadamate kaudu. See töö käib. Selge, et see ei ole ühepäevane protsess, mis jõuab kõige rohkem tõhusad tulemused võtavad veidi aega,» ütles Makei kolmapäeval Minskis pressikonverentsil.

«Samuti nõuab olukord teatud pingutusi, teatud rahalisi ressursse,» lisas minister. «Meie spetsialistid tegelevad praegu innukalt nende küsimustega ja uskuge mind – need pole mingid muinasjutud, mitte mingid «õhulossid», vaid käimas on konkreetne töö, et kasutada Venemaa sadamaid Valgevene kauba edasisaatmiseks.»

Makei ei välistanud, et aja jooksul avanevad Balti riikide sadamad Valgevene kaupade veoks taas, kuid praegu on Valgevene sunnitud minimeerima sanktsioonide mõju väliskaubandusele.

«See (kaupade vedu läbi Vene sadamate - IF) on ka tuleviku turvameede, kuigi olen veendunud, et varem või hiljem olukord läänesuunal paraneb. No mis siis, kui meie (Lääne) partnerid ei soovi seda teha (tegeleda Valgevene kauba vedamisega - IF), siis peame astuma vastavaid samme, et korvata negatiivsed tagajärjed seoses Leedu ja Läti sadamate kaudu kaupade transiidi piiramisega,» ta ütles.