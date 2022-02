Ridango hakkab arendama Vilniuse ühistranspordi uut piletisüsteemi

Lepingumaht on seitse miljonit eurot, mille raames teeb Ridango Vilniusele maailmatasemel kontopõhise piletisüsteemi, mis on juba kasutusel näiteks Kiievis, Tallinnas ja Klaipedas. Praegu sooritatakse Vilniuses keskmiselt 346 000 ühistranspordisõitu päevas. Ridango tehnoloogiat hakatakse kasutama Vilniuse ligi 700 ühissõidukis ja süsteem käivitub 2023. aastal.

«Vilniuse kui pealinna jaoks on mugav ja tõrgeteta reisikogemus ülimalt oluline, sest julgustab rohkem reisijaid sõitma ühistranspordiga,» rääkis Ridango juhatuse esimees Erki Lipre. «Samuti on tegemist olulise teetähisega Ridango grupi jaoks, sest suurendab meie ülemaailmset tegutsemisulatust veel ühe linna võrra.»

Vilniuse Transpordiameti tegevdirektor Gintaras Macijauskase sõnul on nende strateegiline suund ühistranspordi kasutamiskogemuse parandamine, kus pööratakse erilist tähelepanu sellele, et tuua inimesi ühistransporti aktiivsemalt kasutama ning linnasiseselt säästlikumalt liiklema.

Eesti ühistranspordi tehnoloogiaettevõte AS Ridango on asutatud 2009. aastal ja keskendub ühistranspordi pileti-, reaalaja- ning maksesüsteemide arendamisele. Lisaks Eestile osutab Ridango teenust veel ligi 30 riigis üle maailma. Peamisteks klientideks on omavalitsused, nende allüksused ja ühistranspordi eravedajad, sealhulgas muudetakse ühistranspordi kasutamist mugavamaks paljudes suurlinnades. Eestis on klientideks Elron, Tallinna Transpordiamet, Tartu linn, Pärnu Ühistranspordikeskus jt.