Ridango arendab Vilniuse ühistranspordile uut piletisüsteemi

Lepingumaht on seitse miljonit eurot, mille raames teeb Ridango Vilniusele maailmatasemel kontopõhise piletisüsteemi, mis on juba kasutusel näiteks Kiievis, Tallinnas ja Klaipedas. Ridango juhatuse esimees Erki Lipre ütles, et nende grupi jaoks on see oluline teetähis, sest suurendab nende tegutsemisulatust veel ühe linna võrra.