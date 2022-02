Kaupmehed: e-sigareti vallas valitseb ulatuslik must turg

Kontrollimata, illegaalselt müüdavad maitsestatud e-sigareti vedelikud levivad liidu kinnitusel praegu massiliselt läbi sotsiaalmeedia, käest kätte ning paraku ka läbi internetipoodide, mis samuti seadusega Eestis on keelatud. See on liidu hinnangul eelkõige risk rahva tervisele, kuid ka riigi rahakotile ning kahjustab kaupmeeste mainet ja usaldusväärsust.

«Maitsestatud e-vedelikud on Eestis keelustatud, kuid enamikes Euroopa Liidu riikides meie ümber on tooted jätkuvalt riigi kontrolli all ja kaubanduses kättesaadavad vanusepiirangutega,» lausus Eesti E-sigareti kaupmeeste Liidu liige, Nicorex Baltic tegevjuht Diane Sirelpuu. «Kui maitsestatud e-vedelikud Eestis 2019. aasta lõpus keelustati, oli samal ajal juba alustatud katsetusi piirkonna kõrgeima aktsiisi kehtestamisega e-vedelikele tervikuna. Kaupmehed ennustasid, et kõrge aktsiis ja müügipiirangud kaubandusvõrgus toovad kaasa illegaalsete ja kontrollimata kaupade massilist liikumist. Paraku nii see ka läks.»

«Täna me näeme, et nii politseil kui ka tarbijakaitseametil seda ressurssi paraku kuskilt võtta ei ole,» lausus Sirelpuu. Ta lisas, et musta turu probleemid nagu alaealiste tarvitamine ning kontrollimata toodete terviseriskid on täna lükatud moraalselt pigem seadusekuuleka kaupmehe kaela.

«Oleme ausad, mustalt turult ostetud tooted on need, mis alaealisteni jõuavad ja inimesed mürgistustega arsti juurde viivad ning samal ajal kaubanduses töötavatele inimestele varju heidavad,» lausus Sirelpuu ja lisas, et praeguseni on probleemi püütud lahendada täiendavate keeldudega kodumaisele kaubandusvõrgule. «Aktsiisimaksu tõstmine või täiendav Eesti müügi või teavituse keelustamine ei aita meil probleemi poolt lahendada.»

Maksu- ja tolliamet andis mõni nädal tagasi meedia vahendusel teada, et veipimistarvikuid ja vedelikke püütakse tellida eelkõige välismaalt. Peamiselt proovitakse e-suitsu tellida suurtest veebipoodidest nagu Aliexpress, põhiriigid, kust veipimistarvikud teele pannakse, on Hiina, Singapur ja Suurbritannia.

Enne keeldu pidid kõik maitsestatud vedelikud sarnaselt teiste nikotiinitoodetega olema läbinud riigi poolt nõutud laboritestid, mis tagab toodete ohutuse. Sirelpuu sõnul on vajalik, et tooted oleks mõistlike piirangutega ja arvestaks õiguskeskkonda teistes riikides. «Kuid eelkõige tähendab see seda, et kui kaupmees kohaneb olukorraga ja viib sisse olulised seadusest tulenevad muudatused, siis peab suurte muutustega kaasas käima ka suurem riigi poolne prioriteetsus ja ressurss järelevalve tagamiseks,» lisas ta.