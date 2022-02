Energiakulude hüvitamiseks on laekunud üle 60 000 taotluse

Elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete toetusest 88 protsenti on makstud elektrikulude hüvitamiseks, üheksa protsenti gaasikuludeks ja kolm protsenti kaugkütteks, keskmiselt välja makstud toetussumma on 156 eurot.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on omavalitsused olnud inimestele taotlemisel heaks partneriks. «Tänaseks on energiahüvitise taotluse esitanud rohkem kui 60 000 Eesti peret, kellele on välja makstud kokku 6,1 miljonit eurot,» rääkis minister. «Tundub, et esialgne taotlemise hoog hakkab raugema, kindlasti mängib siin oma rolli ka valitsuse kehtestatud hinnalagi elektrile ja gaasile, mis arved automaatselt väiksemaks teeb,» lisas Aab.