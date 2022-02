Kuna varasemate uuringute käigus pole selliseid kaubamahte eristatud, ei saa otseseid võrdlusi eelnevate prognoosidega teha, kaudseid aga küll. Nii nägi näiteks nõustamisfirma Ernst & Young (E&Y) 2017. aastal valminud ja palju kriitikat pälvinud tasuvusuuringu baasstsenaarium ette, et 2045. aastal liigub Rail Balticul 18,4 miljonit tonni kaupu.

Terk ütleb, et ta pole Baltikumi-siseste vedude mahtu üle arvutanud, aga arvab, et E&Y töös on tõenäoliselt mõneti üle hinnatud Venemaaga seotud vedude haaramise võimalusi.