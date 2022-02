Energiakulude leevendus silmapiiril, maagaasi hind kukkus üle 15 protsendi

Lisaks kinnitas Venemaa president Vladimir Putin veelkord Saksamaa kantsler Olaf Scholzile, et energiavarustuse osas on idanaaber Euroopale usaldusväärne partner.

Energiaturud on sel aastal reageerinud igale toonimuutusele Venemaa ja Lääne kõnelustel Ukraina üle. Hinnad on hoolimata sellest, et viimastel nädalatel on veeldatud maagaasi sissevool pidevalt kasvanud ja Euroopas püsib tavapärasest pisut soojem ilm, pigem tõusnud.