Eesti Raudtee veomaht kahanes jaanuaris aastaga 23 protsenti

Kõige enam veetavateks kaubagruppideks Eesti Raudtee taristul on väetised, mineraalsed kütused ning keemiakaubad, teatas Eesti Raudtee.

Transiitveod moodustasid selle aasta esimese kuu jooksul Eesti Raudteel liikunud vedudest pea 700 000 tonni, mis on 32 protsenti vähem kui 2021. aasta samal perioodil.

Konteinerveod moodustasid Eesti Raudtee taristul aasta esimese kuuga kokku 7600 TEU-d, mis on võrreldes 2021. aasta esimese kuuga rohkem kui kahekordistunud.

Kohalikus ühenduses sõitis 2022. aasta esimese kuu jooksul rongidega kokku pea 468 400 reisijat, mis on võrreldes 2021. aasta sama perioodiga kasvanud 8 protsenti.

AS Eesti Raudtee on infrastruktuuriettevõte, mille ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. 100 protsenti ettevõtte aktsiatest kuulub Eesti riigile.