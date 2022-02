Sutt: uued kiire interneti rajamise toetusmeetmed on paremini sihistatud

«Riigikontrolli tagasiside ja ettepanekud kiire internetiühenduse rajamise kohta on igati õigustatud ning suures osas oleme kõikide nende ettepanekutega uue toetusmeetme loomisel ka juba arvestanud, eriti mis puudutab paremat vajaduse kaardistamist, meetme sihistamist ja kohalike omavalitsustega suhtlemist. Järgnevatel aastatel investeerime kiire internetiühenduse rajamisse ligi 70 miljonit eurot, esimese uue toetusmeetme avame juba lähikuudel,» kinnitas Sutt.

Ühenduvuse arendamisse on järjepidevalt investeeritud, viimase 12 aasta jooksul ligi 100 miljonit eurot ning järgmise kuue aasta jooksul veel täiendavalt 70 miljonit eurot. Seda on tehtud etappide kaupa, esmalt toetati baasvõrgu rajamist hõreda asustusega maapiirkondades ning alates 2018. aastast on toetatud nn viimase miili rajamist ehk juurdepääsuvõrkude ehitamist.