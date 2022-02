Peterson: sotside lisapuhkepäevade idee on hea algatus

«Hetkel arvan, et sotside algatus võiks saada ametiühingute toetuse ja selle pealt on võimalik minna tööandjatega läbirääkimistesse. Me pole kolmepoolselt - tööandjad, valitsus ja meie - teemat arutanud. Kui me selle kokku lepiksime, siis (idee - toim.) ka jõustuks,» märkis ta. Üks võimalik kompromisslahendus oleks Petersoni sõnul see, kui kord ei hakkaks kehtima kõigile riigipühadele, vaid ainult osale neist.