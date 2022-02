Valitsussektori eelarvepuudujääk vähenes mullu 695 miljoni võrra

Võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga oli eelarvedefitsiit 695 miljoni euro võrra väiksem. Suveprognoosi ootus 2021. aasta valitsussektori eelarvepositsiooniks oli -3,3% SKPst, kirjutas rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Helin Kütt.

Keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve) eelarvepositsioon oli aasta lõpus 817 miljoni euro suuruses puudujäägis. Viimase prognoosiga võrreldes on maksulaekumine paranenud ning enamik keskvalitsuse paremast positsioonist on selgitatav just sellega. Keskvalitsuse positsioon viimase kuu jooksul küll halvenes, kuid ootuspäraselt, tavapäraselt on novembris ja detsembris kulud ületanud tulusid suuremas mahus.

Riigieelarve positsiooni arvestuses on toimunud metoodiline muudatus, mis puudutab riigipoolsete teise samba maksete peatamist. Eurostat on andnud juhise, mille järgi tuleks seda käsitleda võlakohustusena erasektorile, mis tähendab, et kui varasemalt oli see arvestatud riigieelarve tuluna, siis nüüd seda niimoodi enam kajastada ei saa.

Haigekassa eelarve ülejäägis

Sotsiaalkindlustusfondide sektori ehk Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa positsioon oli aasta lõpu seisuga positiivne, kuna Haigekassa eelarveülejääk on möödunud aastaga võrreldes kasvanud 120 miljoni euro võrra 130 miljoni euroni. Hea seisu põhjuseks on taastunud sotsiaalmaksulaekumine ning riigieelarvest antud tegevustoetus.

Töötukassa eelarvepuudujääk oli aasta kokkuvõttes 15 miljonit eurot. Põhjuseks on aasta esimesel poolel olnud tavapärasest suurem töötuskindlustushüvitiste kulu ning palgatoetuse meede. Samas 2020. aastaga võrreldes oli puudujääk 310 miljoni euro võrra väiksem, kuna palgatoetuse meede (mida rahastati täielikult Töötukassa reservidest) oli sel aastal mahult väiksem ning samuti kaeti osa kuludest riigieelarve lisaeelarvega. Positsioon on võrreldes novembri lõpu seisuga paranenud 10 miljoni euro võrra, mis tähendab, et tulud ületasid detsembris kulusid.

Kohalike omavalitsuste eelarvepuudujääk oli aasta lõpus 106 miljonit eurot, mis on 2020. aastaga võrreldes 116 miljoni euro võrra kehvem tulemus. Põhjuseks on aktiivne investeerimistegevus, oodatust aeglasem välisvahendite kasutamine ning suurenenud kulutused ootamatult kallinenud energiale ja kütusele.

FOTO: Rahandusministeerium

Joonis 1. Valitsussektori eelarvepositsioon allsektorite lõikes

Riigieelarveliste asutuste kogukulu kasvas 2021. aasta detsembris eelneva aasta detsembriga võrreldes 412,4 miljonit eurot ehk 31,5 protsenti, täpsemalt 1,72 miljardi euroni. Kogukulu kasvu panustasid peamiselt välis- ja kodumaised toetused. 2021. aastal kokku suurenesid kogukulud 1,098 miljardit, mis teeb aastaseks kulude kasvuks 9,2 protsenti.

Riigieelarve positsiooni mõjutavad kulud, milleks on kulud ilma välisvahendite ja edasiantavate maksutuludeta, suurenesid 2021. aasta detsembris 660,4 miljonilt eurolt 723,7 miljoni euroni ehk 191,7 miljonit eurot eelneva aasta detsembriga võrreldes, mis teeb aastaseks kasvutempoks 22,8 protsenti. Riigieelarve positsiooni mõjutavate kulude kasvu panustasid detsembris enamjaolt kodumaised toetused. 2021. aastal suurenesid riigieelarve positsiooni mõjutavad kulud 855,5 miljonit eurot, millest ligikaudu 70 protsenti moodustasid kodumaised toetused.

Toetused suurenesid