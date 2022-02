Ragn-Sells tahab põlevkivituha väärindamise tehase rajada Narva

Kokku kaalus ettevõte tehase rajamiseks kaheksat võimalikku asukohta Ida- ja Lääne-Virumaal.

«Narva kasuks räägib enim võimalus rajada tootmine tuhamägede vahetusse lähedusse. Tuhamäe lähedus aitab ära hoida tuha transpordi keskkonnamõju, samuti on seal olemas vajalik elektri-, vee- ja soojusvarustus ning logistiline taristu,» selgitas projektijuht Alar Saluste ja lisas, et looduskeskkonna ja kohalike elanike seisukohast on ülioluline see, et uus tehas rajatakse juba olemasolevale tööstusterritooriumile.

Tuhamäest võetud proovid. FOTO: Ragn-Sells

«Tuhka on aastakümneid käsitletud kui jäädet ja sellele ei ole seni leitud head rakendust. Meie lähtekohaks on kasutada tuhka toorainena tootmaks sellest ülipuhast kaltsiumkarbonaati, mida kasutakse näiteks põrandakatete valmistamisel, värvide tootmisel, aga ka veganpiimadele valge värvi andmiseks. Lisaks kaltsiumkarbonaadile on tuhkades veel teisigi materjale nagu räni, magneesium, alumiinium, mida samuti saaks tulevikus materjalidena kasutusele võtta,» tutvustas Saluste tulevikuperspektiive.

Ragn-Sells plaanib kaltsiumkarbonaadi täismahus tootmisega alustada 2027. aastal, enne tuleb läbi viia vajalikud planeeringud ja kooskõlastused, mille avaldused ettevõte juba lähiajal Narva linnavalitsusele esitab. Enne põhitehase rajamist soovib Ragn-Sells rajada väikese nn demotehase, kus kogu tehnoloogiline protsess otsast lõpuni käima pannakse.

«Enne lõpliku teha rajamist viimistleme kogu tehnoloogia ja tootmisprotsssi miniatuurses demotehases, mis on põhitehase ligi 50 korda väiksem koopia. Maksimaalselt 1000 ruutmeetri suurune ja aastas 10 000 tonni kaltsiumkarbonaati tootva minitehase rajamine on küll kulukas vaheetapp, kuid kuna maailmas võrreldavaid rohetehnoloogial tootmisi ei ole, siis peame enne suurinvesteeringu tegemist olema veendunud, et tehnoloogia töötab laitmatult. Väiksemahuline tootmine annab ka kohalikele elanikele võimaluse tootmisega tutvuda ja kindlustunde, et meie tehas on keskkonnasäästlik ja sealt ei tule õhusaastet, müra ega tolmu,» rääkis Saluste.

Tööstusliku tootmisega plaanib Ragn-Sells alustada 2027. aastal. Planeeritav põlevkivituha töötlemistehas suudab ümber töödelda miljon tonni tuhka aastas, mille tulemusel valmib ligi 500 000 tonni ülipuhast kaltsiumkarbonaati. Tehase rajamise investeering ulatub 250 miljoni euroni ning sellega luuakse kuni 100 otsest töökohta ning antakse tööd veel kuni 400-le kaudsele töökohale.

Ragn-Sells, Tartu Ülikooli ja Taltechi ning mitmete rahvusvaheliste laboratooriumite koostöös sündinud tehnoloogia võimaldab toota elektritootmise tuhast ülipuhast kliimapositiivset kaltsiumkarbonaati. Tootmise käigus ei teki õhuheitmeid, sest põletusprotsessi ei kasutata, samuti on pidevas ringluses tootmises kasutatav vesi ning kõik kõrvalained suunatakse samuti ringlusesse. Müra- ja lõhnahäiringuid hoiab ära kinnine tootmisprotsess ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine.