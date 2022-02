Eesti elanikud toetavad kõige vähem Rail Balticu arendust

Suurimat toetust projektile avaldas Leedu, kus positiivset suhtumist jagab üle 70% vastanutest, järgnesid Läti 66% ja Eesti 47%-ga, teatas RB Rail AS.

Tulemused näitasid, et Baltikumi suurima raudteetaristu üldine toetuse tase on võrreldes varasemate aastatega kõigis kolmes Balti riigis veidi tõusnud. Projektiteadlikkus on püsinud võrreldes 2020. aastaga stabiilsena

Kõrgeim informeeritus Rail Baltica projektist on Eestis, kus tundis end tehtavaga kursis olevat 23% vastanutest. Lätis ja Leedus on teadlikkuse tase madalam kui Eestis, informeerituna tundis end vastavalt 17% Läti ja 12% Leedu vastajatest. Üldiselt pole projekti tuntus Baltikumis alates 2020. aastast muutunud.

«Küsitlus näitas, et Lätis ja Leedus on kõige olulisemad küsimused, mis vastajatele huvi pakuvad, raudteetrass ja see, kui kiiresti on võimalik reisida ja teistesse Euroopa linnadesse jõuda. Eestis on endiselt kõige olulisem küsimus, kuidas mõjutab projekt keskkonda,» ütles RB Raili juhatuse esimees ja tegevjuht Agnis Driksna.

Tulemused näitasid, et projekti osas enim mainitud seosed on raudtee Euroopasse, Berliini või Balti riikidesse suunduva rongi ning kiire reisimisega. Läti positiivse hinnangu peamiseks põhjuseks on projekti seostamine mõistetega «kaasaegne projekt» ja «tulevikuprojekt». Leedus ja Eestis põhinesid vastanute positiivne hinnang enamasti kaasneva võimalusega mugavamalt reisida.