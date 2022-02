Eesti Pank: töötajate leidmine muutub järjest keerulisemaks

Peamiselt on kriisieelsega võrreldes väiksem noorte ja pensioniealiste hõive ning madalam on ka nende tööturul osalemise määr. Erinevuse taga võivad olla varasemast lühemad ja vähem stabiilsed töötamised nendes vanusegruppides, mis kajastuvad küll maksudeklaratsioonides, kuid mitte täielikult tööjõu-uuringus, märkis Soosaar.

Kuigi tööturg pole veel päris tagasi kriisieelses olukorras, on vaba tööjõu hulk siiski kiiresti vähenemas. Ettevõtete jaoks on tootmise laiendamine töötajate juurde värbamise abil muutumas keerulisemaks. See kajastub ka ettevõtete hinnangus tööjõupuudusele, mis on tõusnud kriisieelsele tasemele. Hõive edasist kasvu võib pidurdada energiahinna tõus, mis on pärssinud osa tootjate konkurentsivõimet, ning suurenenud ebakindlus seoses Venemaa ja Ukraina vahelise konflikti pingestumisega.