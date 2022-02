Veriff hellitab oma töötajaid täiendava kuuenädalase tööpausiga

Kuuenädalase pausi saavad kõik töötajad, kel tööstaaži ettevõttes vähemalt kolm aastat. Tegemist on täiendava hüvega lisaks puhkuse- ja juba pakutavatele lisa tervisepäevadele.

Veriffi õpi- ja töötajakogemuse juhi Piret Saagi sõnul on kolm aastat idu- või kasvuettevõtte puhul paras aeg töötajatele täiendava tööpausi pakkumiseks. Ennekõike näeb ta selles võimalust töötajatel astuda hetkeks igapäeva tööst eemale, puhata nii vaimselt kui füüsiliselt, et siis tagasi tööle naastes oma karjäärile uus hoog anda.

«Kõik vähemalt viimased kolm aastat Veriffis töötanud inimesed on näinud ettevõtet väga erinevatel aegadel ja olukordades, nii headel kui rohkem väljakutsuvamatel perioodidel. Täiendava kuuenädalase tööpausiga julgustame neid võtma aega iseendale, et veelgi toetada iga meie töötaja personaalset arengut ja karjääriteed ettevõttes,» rääkis Saag.

Töötaja saab võtta kuue nädala pikkuse tööpausi iga kolme tööaasta järel ja see tuleb välja võtta tervikuna.

Täna töötab Veriffi rahvusvahelises meeskonnas Tallinnas, Tartus, New Yorgis, Londonis ja Barcelonas pea 400 inimest. Tallinna järel on Veriffi suurim kontor New Yorgis. Möödunud aastal kasvas Veriffi globaalne tiim üle 40%, Ameerika Ühendriikides meeskonna arv kahekordistus.