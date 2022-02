Küberturvafirma CybExer Technologies kaasas viis miljonit eurot

CybExer Technologies tegevjuhi Andrus Kivisaare sõnul kasvab nõudlus nende toodete ja teenuste vastu ning seepärast oli aeg kaasata asjatundlike investorite rühm, kellel on teadmised küberturvalisusest ja selle edendamise vajadusest.

Jaanuaris toimus ettevõtte esimene investeerimisvoor, mille käigus liitusid CybExeriga riskikapitalifondid Karma Ventures, First Fellow Partners ja Specialist VC ja ingelinvestorid, kellel on suur kogemus küberturvalisuse valdkonnas.

Uute investorite usk on suur

Karma Venturesi asutaja ja partneri Margus Uudami sõnul avaldas neile muljet CybExeri kliendiportfell ja üldine tugevus küberharjutusväljakute turul. First Fellow Partners juht Risto Siilasmaa ütles, et kuna küberharjutusväljaku tehnoloogia mängib üle maailma era- ja riigisektori kübervastupidavuse loomisel olulist rolli, siis nad ei taha sellest maha jääda.

Esimese rahastusringiga liitus ka Specialist VC, endise nimega United Angels VC, kes on investor Eesti värskeimas ükssarvikus Veriff ning kel on osalus Boltis, Moneses, Starshipis ja mitmes teises tehnoloogiaettevõttes.

Ingelinvestorina liitub ka rahvusvaheliste kogemustega turvajuht Petri Kuivala, kes töötab IT- ja kasutajakogemuse asepresidendina ettevõttes NXP Semiconductors NV, mis on maailma juhtiv turva- ja autode pooljuhtlahenduste pakkuja, keskendudes töökindlusele ja turvalisusele.

Turu maht viis miljardit eurot

Kivisaar hindab küberharjutusväljakute turu suuruseks üle viie miljardi euro aastas ja klientide huvi kasv on lükanud turu kasvule.

«Näeme uusi kliente pangandusest, kindlustusest, telekommunikatsioonifirmadest, omavalitsustest ja akadeemilistest ringkondadest,» rääkis Kivisaar. «Seda kasvavat nõudlust aitab rahuldada see, et me võime pakkuda platvormi kohapealse, pilve- või hübriidlahendusena.»