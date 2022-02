Eesti küberturvaettevõte CybExer Technologies kaasas viis miljonit eurot

«Klientide tagasiside näitab, et tänu meie realistlike küberrünnakute stsenaariumite kogule, lihtsale ja mugavale funktsionaalsusele ja väljanägemisele on meie treeningplatvormist kasu nii era- kui riigisektorile,» rääkis Kivisaar. «Kuna nõudlus meie toodete ja teenuste vastu järjest kasvab, siis oli aeg esimest korda kaasata asjatundlike investorite rühm, kelle teadmised küberturvalisusest ja selle edendamise vajadusest maailmas on CybExeri kasvu katalüsaatoriks.»

Uute investorite usk on suur

«Meile on väga muljet avaldanud nii CybExeri meeskond kui ka nende loodud tehnoloogia,» rääkis Siilasmaa. «Usume, et CybExeri eesmärgid oma lahenduste edasiarendamisel ja turuosa suurendamisel on realistlikud ja saavutatavad.»

Turu maht viis miljardit eurot

«Näeme uusi kliente pangandusest, kindlustusest, telekommunikatsioonifirmadest, omavalitsustest ja akadeemilistest ringkondadest,» rääkis Kivisaar. «Üks ainulaadseid funktsioone, mis aitab seda kasvavat nõudlust rahuldada on see, et me võime pakkuda platvormi kohapealse, pilve- või hübriidlahendusena. Meie lähenemine klientide kasutuskogemusele tagab, et valikus olevad tööriistad on need, mida kasutatakse igapäevatöös ja et keskkonnad vastavad algusest peale iga kliendi nõuetele.»