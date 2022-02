Air France-KLM: lennupiletite hinnatõus on paratamatu

Air France-KLMi Ühendkuningriigi haru juht Fahmi Mahjoub teatas, et kuna kütuse- ja lennujaamakulud on märkimisväärselt tõusnud, siis on ka piletite kallinemine vältimatu, vahendas BBC.

«Elukalliduse tõus on väga suur probleem paljudele majapidamistele, aga ka lennundustööstusele,» nentis Mahjoub.«Prognoos on, et lennupiletid võivad kallimaks muutuda, ja arvan, et hinnatõusu ennetamiseks võiksid kliendid planeerida oma reisid juba varakult.»