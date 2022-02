Maa-amet otsib kolme miljoniga riigimaal asuvate ehitiste lammutajat

Täpsemalt on hanke esemeks ohtlike ja lagunenud ehitiste remontimine, ohutustamine või lammutamine keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel, mille volitatud asutus on maa-amet, ja reformimata riigimaadel, mille ajutine valitseja on maa-amet, selgub hanketeatest.