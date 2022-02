Graafikud ⟩ Rootsis müüakse maailma kalleimat diislikütust, mitmendal kohal on Eesti?

Diislikütus maksab Rootsis keskmiselt 2,071 eurot liiter. Soome on samas statistikas viiendal kohal ja Eesti 25. kohal. Samas oleme lõunanaabritest mõnevõrra «tugevamal» positsioonil, Leedu leiame 28. ja Läti 31. kohalt, selgub kütusehindade statistikat jälgiva GlobalPetrolPrices’i veebilehelt. Diislikütuse keskmine hind maailmas on praegu 1,02 eurot liiter ja odavaimates riikides saab diislit tankida vaid mõne sendiga liiter.

Rootsi meedia teatel on diislikütuse kallis hind tingitud börsihindade tõusust, sealsetest piirkondlikest müügireeglitest ning sellest, et riigis moodustub suure osa müügist kallim biodiisel.

Oktaanarvuga 95 bensiiniliitri eest tuleb maailmas kõige enam maksta Hong Kongis – 2,371 eurot. Maailmas keskmiselt maksab bensiin praegu ligikaudu 1,11 eurot liiter. Eesti leiame bensiini pingerivis 26. kohalt. Samas tundub vähemalt selle edetabeli järgi, et eestlaste elatustase on ikka väga kõrge, sest meil maksab bensiin rohkem kui maailma ühes rikkaimas riigis Šveitsis. Muidugi on meil bensiin märkimisväärselt kallim ka lõunanaabritest.