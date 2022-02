Teise samba pensionimakseid hakkab tegema sotsiaalkindlustusamet, makseid jätkab ka Compensa

2022. aasta jaanuaris lõppesid 988 inimese teise samba eluaegsed pensionilepingud Ergo Life Insurance SE ja SEB Life and Pension Baltic SE filiaalidega. Maksete tegemist jätkab sotsiaalkindlustusamet neile, kes soovisid eluaegse pensionilepinguga jätkata ega ei vahetanud kindlustusseltsi. Sotsiaalkindlustusamet teeb esimesed maksed 14. veebruaril 988 inimesele, kokku summas 57 980,80 eurot.

Igakuiseid makseid saanud inimestele jätkatakse maksete tegemist samas summas. «Väike muudatus on selles, et inimesed, kes said kindlustusseltsidelt oma pensionikindlustusmakseid seni kord kvartalis ehk neli korda aastas, hakkavad sotsiaalkindlustusametilt saama pensionikindlustusmakseid iga kuu,» selgitas ameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik pressiteates.