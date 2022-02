Sõbrapäeva eri: kui hästi te sobite oma partneriga rahaliselt?

1. Määratlege oma väärtused

2. Vaadake üle oma säästmis- ja kulutamisharjumused

3. Uurige üksteise krediidireitinguid

4. Vaadake partneri vanemate elustiili

Kuigi see ei pea alati paika, võivad teie abikaasa kulutamisharjumused olla sarnased tema vanemate harjumustega, ütleb New Yorgi Lennox Advisorsi finantsnõustaja Thomas J. Henske. «Kas vanematel on suured kulutused või kas nad võivad tulevikus teie rahalist abi vajada?» küsis ta. «Neil võib esineda põhjendamatut survet elada elustiili, mis ületab teie sissetuleku, et hoida neid oma elustiilis, millega nad on harjunud. See on kurb, kuid tõsi.»