SunExpress alustab lendamist Tallinnast Antalyasse

Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe sõnul on Antalya üks paketireisijate lemmik sihtkohti: «Antalya on läbi aegade üks populaarsemaid sihtkohti, kuhu minnakse Eestist päikesepuhkust nautima. See on selline kant, kus leiavad endale sobiva kuurortlinna vaiksest perepuhkusest, kultuuriatraktsioonidest, kui ööelust lugupidavad reisijad. SunExpressi uus regulaarlennu liin pakubki hea võimaluse just omapäi reisijatele, sest lennupileteid saab osta lennufirma veebilehelt või oma reisibüroo vahendusel,» lisas Pärgmäe.