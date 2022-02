Austria andmekaitse: Eesti riigiasutused rikuvad isikuandmete kaitse üldmäärust

Info veebilehe külastatavuse, seal veedetud aja ja alamrubriikide populaarsuse kohta huvitab tänapäeval pea iga veebilehepidajat. Ülekaalukalt kõige levinum viis säärastele andmetele ligipääsemiseks on kasutada Google Analyticsi nimelist tööriista. See on teenus, mis on nii levinud, et internetis pole ilma Analyticsi otsa komistamata vaata et võimalik ringi liikudagi. Ometi leidis Austria andmekaitseasutus DSB kuu aega tagasi, et selle kasutamine pole kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).