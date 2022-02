Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Eraomanik on hästi hinnatundlik: nii kui keegi maksab sadamas paar eurot rohkem, viib ta sinna. Aga see ongi see aspekt, mis sööks kohaliku töötluse siit välja. Kohalik ettevõtja ei suuda sellega konkureerida,» põhjendas RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi puitu salajaste kestvuslepingutega alla oksjonihinna müümist, Postimehe teoreetilise arvutuse järgi viimasel viiel aastal kokku üle 52 miljoni euro väärtuses. «Sellega täidetakse Eesti metsapoliitikast tulenevat ülesannet tagada siinsetele puidutööstuse ettevõtetele pikaajaline areng vajaliku toorme tarnimisel riigimetsast,» toetas Kaubit keskkonnaminister Erki Savisaar (KE).