TS laevad püstitas jaanuaris Hiiumaa liinil rekordi

Virtsu-Kuivastu liinil teenindas ettevõte 75 876 reisijat ja viis üle mere 40 955 sõidukit. Liini reisijate arv kasvas võrreldes möödunud aasta jaanuariga üheksa protsenti, sõidukite arv kasvas viis protsenti. «Eriti suurt rõõmu valmistab, et busside arv on liinil kasvanud 25 protsenti, mis annab lootust, et pandeemia mõjud hakkavad vähenema ja taastumas on nii liinireisid kui muud grupireisid,» lisas Metsla.