Türgi langetab inflatsiooni ohjeldamiseks toiduainete käibemaksu

Riigipea avaldas lootust, et toidufirmad langetavad hinda omalt poolt veel seitsme protsendi võrra.

Kriitikute sõnul on metsiku hinnakasvu taga Erdoğani järjekindel nõudmine intressimäärad madalal hoida. Nimelt usub riigipea, et kõrge baasintress kiirendab inflatsiooni, mitte ei aeglusta seda, nagu kinnitavad majandusteadlased.

Türgi keskpank on alates septembrist langetanud baasintressi viie protsendi võrra 14 protsendile. See on toonud kaasa valuutakriisi ja liiri rekordilise odavnemise.